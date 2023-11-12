عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في رسالة لشبكة أمريكية.. الاحتلال الإسرائيلي يقنص المرضى في مستشفيات غزة

شهداء وجرحى من الأطفال
شهداء وجرحى من الأطفال في جرائم الاحتلال

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، لشبكة  إن بي سي الأمريكية عبر تطبيق واتساب، إن القناصة في المباني المحيطة بمستشفى الشفاء يستهدفون "كل من يتنقل بين المباني الى داخل المستشفى".

وذكر القدرة: "نسمع إطلاق نار كثيف وانفجارات بشكل مستمر"، مضيفاً أنهم - بسبب تهديد نيران القناصة - لم يتمكنوا من دفن جثث 70 شخصاً. 

واكد انه تم إطلاق النار على الأشخاص الذين نزحوا داخليًا من أماكن أخرى في غزة ويستخدمون المستشفى كمأوى، مضيفا أن العشرات قتلوا قرب بوابة المستشفى أثناء محاولتهم الفرار.

وقال القدرة إنه كان لا بد من إخماد الحرائق في وحدة الكلى الاصطناعية باستخدام الرمل بدلا من الماء، بسبب نفاد إمدادات المياه في المستشفى.

وأضاف مدير المستشفى الدكتور مدحت عباس: "ليس لدينا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا إنترنت، وأصبحنا معزولين تماما عن العالم".

وأضاف أن أربعة أشخاص توفوا في وحدة العناية المركزة امس، كما استهدفت طائرات بدون طيار كل من حاول التنقل داخل مباني المستشفى.

إخماد الحرائق إطلاق نار كثيف أشرف القدرة الدكتور أشرف القدرة الصحة الفلسطينية العناية المركزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

موضوعات متعلقة

مسئول بحزب الله: إسرائيل تتوهم القضاء على حماس وفصائل المقاومة

متظاهرون في تل أبيب يطالبون بوقف إطلاق النار.. واعتقالات لكل صوت معارض

بينهم طفلان من حديثي الولادة.. استشهاد 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء بغزة

شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم

وزير فلسطيني يحدد ميعاد الانقطاع الكامل لخدمة الاتصالات عن غزة

خروج مستشفى القدس عن الخدمة.. ومشاهد دفن شهداء مجهولين بالإندونيسي.. فيديو

كشف خطة الاحتلال الجهنمية.. طائراته قصفت الإسرائيليين في 7 أكتوبر لاتهام حماس

الآلاف يتظاهرون في ملبورن وسيدني للتنديد بحرب الإبادة الصهيونية ضد الفلسطينيين

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

وزير التربية والتعليم: نقدم منظومة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بمركز العاشر من رمضان

اتجاه في الزمالك للتفاوض مع "الشناوي" | تفاصيل

صن داونز يعزز التقدم على الوداد ويقترب من لقب دوري السوبر الأفريقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

جدل جديد.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري تجاه ملك بريطانيا

بالحجاب.. مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

هو أنا مجنون.. موقف لا يُنسى لـ فؤاد خليل مع سمير غانم

مقطع فيديو مؤثر لأصغر نازحة في قطاع غزة.. جدتها تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ