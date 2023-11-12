في رسالة لشبكة أمريكية.. الاحتلال الإسرائيلي يقنص المرضى في مستشفيات غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، لشبكة إن بي سي الأمريكية عبر تطبيق واتساب، إن القناصة في المباني المحيطة بمستشفى الشفاء يستهدفون "كل من يتنقل بين المباني الى داخل المستشفى".

وذكر القدرة: "نسمع إطلاق نار كثيف وانفجارات بشكل مستمر"، مضيفاً أنهم - بسبب تهديد نيران القناصة - لم يتمكنوا من دفن جثث 70 شخصاً.

واكد انه تم إطلاق النار على الأشخاص الذين نزحوا داخليًا من أماكن أخرى في غزة ويستخدمون المستشفى كمأوى، مضيفا أن العشرات قتلوا قرب بوابة المستشفى أثناء محاولتهم الفرار.

وقال القدرة إنه كان لا بد من إخماد الحرائق في وحدة الكلى الاصطناعية باستخدام الرمل بدلا من الماء، بسبب نفاد إمدادات المياه في المستشفى.

وأضاف مدير المستشفى الدكتور مدحت عباس: "ليس لدينا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا إنترنت، وأصبحنا معزولين تماما عن العالم".

وأضاف أن أربعة أشخاص توفوا في وحدة العناية المركزة امس، كما استهدفت طائرات بدون طيار كل من حاول التنقل داخل مباني المستشفى.