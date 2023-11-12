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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: حماس رفضت العرض الإسرائيلي لتزويد مستشفى الشفاء بالوقود

صدى البلد

رفضت حماس العرض الإسرائيلي بتزويد مستشفى الشفاء بالوقود، بحسب ما زعم بنيامين نتنياهو.

وقالت وزارة الفلسطينية إن المستشفى، وهو الأكبر في غزة، أوقف عملياته أمس بعد نفاد الوقود من آخر مولد كهربائي فيه.

كما تم الإبلاغ عن قتال عنيف في المنطقة المحيطة بالمنشأة الطبية خلال الليل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: لقد عرضنا على مستشفى الشفاء الوقود، لكنهم رفضوا ذلك، دون تقديم مزيد من التفاصيل أو أي دليلا علي ذلك الزعم وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي القليعة في وقت سابق اليوم إن 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلان حديثا الولادة، توفوا في المستشفى بسبب انقطاع الكهرباء وتضاؤل الإمدادات الطبية.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي القليعة، التي تقيم في الضفة الغربية، من "كارثة صحية" في المنشأة، حيث تكافح الفرق لدفن الجثث.

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