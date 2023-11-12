مستشار الأمن القومي: الولايات المتحدة ترغب في تجنب القتال المسلح داخل مستشفيات غزة

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة سي بي إس نيوز، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة تريد تجنب القتال المسلح داخل المستشفيات في قطاع غزة، الأمر الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، وقد نقلت وجهة نظرها إلى القوات الإسرائيلية.

أيد سوليفان الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس تعمل من مستشفيات داخل قطاع غزة، قائلاً إن المعلومات مفتوحة المصدر تشير إلى أن حماس تستخدم المستشفيات، كما تستخدم العديد من المرافق المدنية الأخرى، للقيادة والسيطرة، وتخزين الأسلحة، وإيواء مقاتليها. وهذا انتهاك لقوانين الحرب.

وتابع أيضًا أن الولايات المتحدة تواصل إخراج مواطنيها من غزة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، عن إخراج المواطنين الأمريكيين من غزة: لقد كانت البوابة مفتوحة ومغلقة. وتضمنت القوائم أمريكيين في بعض الأيام وليس في أيام أخرى. لكن خلاصة القول هي أن البوابة اليوم مفتوحة. نحن ننقل المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم إلى الخارج.

وأبلغت الولايات المتحدة القوات الإسرائيلية بأنها تريد تجنب القتال داخل مستشفيات غزة مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات حيث يقع الأبرياء والمرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية في مرمى النيران، وقد أجرينا مشاورات نشطة مع قوات الدفاع الإسرائيلية بشأن هذا الأمر".

وكشف مسؤولون فلسطينيون عن أن المدنيين محاصرون داخل مستشفى الشفاء وسط قتال عنيف خارجه.

لكن إسرائيل زعمت أن الناس ما زالوا قادرين على الإخلاء بأمان وأن المستشفى يخفي مركز قيادة تابعا لحماس.