نتنياهو: إذا لم ننتصر في حرب غزة فالتهديد سيطول المنطقة بأكملها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات لشبكة CNN: إذا لم ننتصر في حرب غزة فالتهديد سيطول المنطقة بأكملها.

كان حزب الله اللبناني، قال اليوم الأحد، إنه استهدف قوة لوجستية للاحتلال كانت بصدد نصب أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف وأوقع إصابات مؤكدة بها.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ، أمس السبت، إن هناك موقفا عاما في لبنان متضامن مع غزة ومؤيّد أو متفهم لعمليات المقاومة باستثناء بعض الأصوات التي تعتبر "شاذة".

ولفت نصر الله، إلى أن الموقف العام في لبنان موقف مساند ويجعل جبهة الجنوب فاعلة ومؤثّرة.