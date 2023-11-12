عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسيوط .. إقبال على أنشطة قصور الثقافة في ختام مبادرة "أنت الحياة" ببني مر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، التي أقيمت بقرية بني مُر بمحافظة أسيوط، على مدار ثلاثة أيام، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهد اليوم الختامي لقاء بعنوان "إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر" تحدث خلاله د. خالد تغيان عن مراحل تنفيذ مشروع صغير، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والتقييم وعمل دراسة جدوى اقتصادية، لنجاح المشروع، ثم تم فتح باب المناقشة مع الحضور، ودارت حول أبرز المشروعات الصغيرة التى يمكن للمرأة الريفية تنفيذها بالإمكانات المتاحة.

تلى ذلك محاضرة توعوية بعنوان "حقوق المرأة في الدستور" تناول خلالها د. ناصر عثمان - أستاذ القانون بكلية الحقوق، دور المرأة الفعال في المجتمع، موجها بضرورة مشاركتها في الحياة السياسية كحق كفله الدستور المصري، واختتم حديثه بطرح بعض المشكلات الحياتية التى تواجه المرأة الريفية بشكل عام، ودور الدولة في مواجهتها لتمكين المرأة في كافة المجالات.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، والمنفذة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية ببنى مر، تفقد ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط والحضور، معرض كتب إصدارات هيئة قصور الثقافة الذي أقيم خلال فترة المبادرة، لإتاحة الفرصة للرواد لاقتناء أحدث الكتب والإصدارات في كافة المجالات بأسعار مخفضة.

وأكد "مكاوي" على أهمية المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بالمحافظة،  مشيرا إلى أن الهيئة تحرص دائما على احتضان المواهب وتعمل على دعمها وتنميتها في كافة المجالات الثقافية والفنية والأدبية.

كما تضمنت الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، تقديم مجموعة متنوعة من الورش منها ورشة أشغال يدوية لعمل مشغولات بالخرز للفنانة ولاء فرحات، تلاها فقرة رسم على الوجه وألعاب ذهنية إشراف الفنانة راندا هيكل.

وحرص عدد من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة على المشاركة في ورش الفنية لرسم علم مصر وفلسطين تضامنا مع القضية الفلسطينية.
واختتم اليوم بفقرة اكتشاف مواهب في مجالات الشعر، الغناء والإنشاد الديني، إلى جانب عرض مسرح عرائس للفنان محمد راتب، وسط تفاعل كبير من الحضور.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني أنت الحياة الثقافة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

ترشيحاتنا

جراح بمستشفى الشفاء: المنطقة حولنا تحولت لساحة حرب.. ونأكل آخر علب الطعام المتبقية

سعر الذهب اليوم الأحد 12-11-2023

بلومبرج: بريكس تتفوق على مجموعة السبع في القوة الاقتصادية

اللهم صَيبا نَافعا.. لماذا سن النبي هذا الدعاء عند نزول المطر؟ الإفتاء تجيب

أخبارالتكنولوجيا..تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لـ Reno 11 و Reno 11 Pro..وكيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

أمريكا ترفض تقييم مدى التزام إسرائيل بقواعد الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ