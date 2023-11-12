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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العوضي: كلمة الرئيس في"القمة العربية" وضعت مجلس الأمن أمام مسئولياته تجاه غزة

النائب اللواء أحمد
النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي

أشاد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، بالتوصيات الـ 6 التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، امام رؤساء وقادة وزعماء الدول المشاركون فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمدينة الرياض.

وأكد أن هذه الكلمة وضعت العالم أجمع ومجلس الأمن امام مسئولياتهم لتحقيقها دون مراوغات أو إبطاء، والتي تشمل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى.

وثمن أحمد العوضي في تصريحات صحفيه له اليوم، ما خرج عن "القمة العربية" من توصيات وقرارات تاريخية وحاسمة ومؤيدة وداعمة لكل ما تتخذه الدولة المصرية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام، فضلا عن إدانه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، بالاضافة الي كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية غير مسبوقة، و التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، ومناشدة جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، مؤكداً علي وجود توافق في التوصيات المصرية وبين التوصيات التي خرجت عن توافق الرؤساء والقادة المشاركون في القمة العربية الطارئة استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من حروب وحصار تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن عقد القمة العربية الاسلامية في هذا التوقيت يأتي في ظل خطورة الوضع في قطاع غزة وما تشهده الاراضي الفلسطينة من حصار ودمار يمكن أن يوصف بـ"حرب إبادة جماعية" وحشية غير مسبوقة في تاريخ إجرام العدوان الاسرائيلي.

ولفت إلي أن رؤساء وقادة الدول الشقيقة، استشعروا ضرورة المشاركة العاجلة في قمة تجمعهم من أجل توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية والإسلامية تجاه التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك نحو إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأكد النائب الأول لحزب حماة الوطن، حرص القيادة السياسية الرشيدة على التدخل  لإنهاء التوتر  بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتقديم وتسخير كافه الجهود لتقديم المساعدات والاغاثات الطبية والغذائية للاشقاء، مشيراُ إلي وجود حالة من الترحيب الشعبي والرسمي في الأراضي الفلسطينية بما تبذله الدولة المصرية من جهود تعبر عن حب وعروبة وإنسانية الشعب المصري تجاه اشقائه في فلسطين.

القمة العربية القانون الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الأمن القومي العدوان الإسرائيلي

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