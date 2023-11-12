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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار.. محافظ كفر الشيخ يتفقد السلاسل التجارية| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، عدداً من السلاسل والمعارض التجارية، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مشيداً بقرار رئيس الوزراء لما له مردود إيجابى على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية.

 

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض " معاً ضد الغلاء " والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهى : السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

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