محافظ المنوفية يشدد على متابعة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شدد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ضرورة المتابعة الدقيقة واليومية كل في نطاقه لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل اللحظي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة المحافظ اليوم /الأحد/ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بشبين الكوم بحضور محمد موسى نائب المحافظ وعماد يوسف سكرتير عام المحافظة ووليد البيلي السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مرفق الإسعاف، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ومتابعة جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف إزالة التعديات ومخالفات البناء.

وأكد المحافظ جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، موجها مختلف الجهات المعنية بضرورة اختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظي مع الحدث، مطالبا بتوحيد الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، وذلك في إطار دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وتطرق إلى متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موضحا أن المحافظة حققت مركزا متقدما بين محافظات الجمهورية في هذا الملف، وقال "إننا مستمرون في إنجاز باقي المهام للحفاظ على حقوق الدولة"، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع موسم الشتاء وتحديد الأولويات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.