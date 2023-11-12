عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب مجلس الأمن بسرعة تنفيذ مطالب الرئيس السيسي الـ6 بشأن غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

وأشارت الي أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي استمراراً واستكمالاً للدور المصري منذ بداية الأزمة لدفع جهود وقف إطلاق النار ودفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وقالت نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي بـ"القمة العربية الاسلامية" ، اتسمت بالقوة والوضوح والمكاشفة وعبرت عن استياء ورفض المصريين جميعاً لحرب الإبادة والحصار التي يتعرض له الاشقاء في غزة والاراضي الفلسطينية من العدوان الصهيوني الخسيس، وأظهرت إيمانه الدائم بوحدة المصير ووضع الجميع أمام مسؤولياته ، مؤكدة أن الرئيس بعث من خلال كلمته العديد من الرسائل الهامة علي المستوي العربي والإقليمي والدولي والتي تأتي في مقدمتها إنهاء الصراعات في المنطقة وتحقيق السلام العادل والشامل لفلسطين .

وطالبت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، بسرعة تنفيذ مطالب الرئيس السيسي الـ6 التي تتمثل في الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط ، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى، مؤكدة أن تلك المطالب مشروعه من شأنها تغيير مسار القضية الفلسطينية نحو السلام العادل والمنطقة بأسرها.

وكشفت النائبة نيفين حمدي، عن وجود توافق بين قادة القمة العربية الاسلامية، بشان تجاوزات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاراضي الفلسطينية وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، لافتة الي أن القمة سوف تخرج بنتائج وتوصيات واتفاق حول ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار علي اهالي قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون تقيد أو حصار .

واختتمت نائبة حماة الوطن، بالتأكيد علي وجود مساعي حثيثة تخطو لها القيادة السياسية المصرية الحكيمة من خلال مشاركتها في كافة المحافل الدولية لإرساء عملية السلام من أجل حصول الاشقاء الفلسطينين على حقوقهم المشروعة التي تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان الغاشم ، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لاطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

الرئيس السيسي القمة العربية مجلس النواب حزب حماة الوطن غزة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

موضوعات متعلقة

متحدث الرئاسة: السيسي يكثف اتصالاته لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

برلماني: الرئيس السيسي يثبت بمواقفه القوية أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

125 ألف جنيه "أوفر برايس" .. أسعار MG 5 موديل 2023

وصية الراحل عثمان محمد علي لـ محمد رمضان قبل وفاته

استشهاد 13 فلسطينيا جراء الغارة الإسرائيلية علي خان يونس جنوب غزة

مفاجأة.. تفاصيل الحرب البيولوجية في غزة للقتل طويل الأمد لـ الفلسطينيين|فيديو

لن تخرجنا من أرض دفنت فيها..مذيع فلسطيني ينعي استشهاد والدته على الهواء

إحباط محاولة اختراق الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بركان غضب في الأهلي بسبب النتائج.. وفرصة الـ 5 مباريات تحسم مصير كولر

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

اتطمنوا واصبروا..رسالة مؤثرة من شاب فلسطيني لأهالي غزة تهتز لها القلوب

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ