برلمانية تطالب مجلس الأمن بسرعة تنفيذ مطالب الرئيس السيسي الـ6 بشأن غزة

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

وأشارت الي أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي استمراراً واستكمالاً للدور المصري منذ بداية الأزمة لدفع جهود وقف إطلاق النار ودفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وقالت نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي بـ"القمة العربية الاسلامية" ، اتسمت بالقوة والوضوح والمكاشفة وعبرت عن استياء ورفض المصريين جميعاً لحرب الإبادة والحصار التي يتعرض له الاشقاء في غزة والاراضي الفلسطينية من العدوان الصهيوني الخسيس، وأظهرت إيمانه الدائم بوحدة المصير ووضع الجميع أمام مسؤولياته ، مؤكدة أن الرئيس بعث من خلال كلمته العديد من الرسائل الهامة علي المستوي العربي والإقليمي والدولي والتي تأتي في مقدمتها إنهاء الصراعات في المنطقة وتحقيق السلام العادل والشامل لفلسطين .

وطالبت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، بسرعة تنفيذ مطالب الرئيس السيسي الـ6 التي تتمثل في الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط ، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى، مؤكدة أن تلك المطالب مشروعه من شأنها تغيير مسار القضية الفلسطينية نحو السلام العادل والمنطقة بأسرها.

وكشفت النائبة نيفين حمدي، عن وجود توافق بين قادة القمة العربية الاسلامية، بشان تجاوزات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاراضي الفلسطينية وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، لافتة الي أن القمة سوف تخرج بنتائج وتوصيات واتفاق حول ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار علي اهالي قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون تقيد أو حصار .

واختتمت نائبة حماة الوطن، بالتأكيد علي وجود مساعي حثيثة تخطو لها القيادة السياسية المصرية الحكيمة من خلال مشاركتها في كافة المحافل الدولية لإرساء عملية السلام من أجل حصول الاشقاء الفلسطينين على حقوقهم المشروعة التي تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان الغاشم ، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لاطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.