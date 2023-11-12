رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحان يوم الصناعة بحضور خبراء

قام اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بافتتاح يوم الصناعة تحت عنوان "ملتقى البحث العلمي والصناعة شراكة من أجل المستقبل 2023" ،والذي ينظمه مكتب الابتكار والبحث العلمي ، بحضور كوكبة من خبراء الصناعة والبحث العلمي ، وذلك في ضوء سعي جامعة المنوفية إلي تنفيذ محاور رؤية مصر 2030 والإرتقاء بالصناعة المصرية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعمداء الكليات .

بدأ الملتقي بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة .



ورحب الدكتور أحمد القاصد بحضور المؤتمر معربا عن سعادته بعقد الملتقي وتطبيق فكرة ربط البحث العلمي وتطبيقاته بالصناعة ، مشيرا إلي حرص الجامعة علي تعظيم الإستفادة من البحوث العلمية و ضرورة العمل على تحويل البحوث العلمية إلى بحوث تطبيقية تخدم الصناعات المختلفة وترتقي بالمجتمع وتساهم في تنمية الإقتصاد المحلي بالإضافة إلي إيجاد آلية مشتركة لإستثمار رأس المال لدى المستثمرين بالتعاون مع الجامعة .

وأضاف رئيس الجامعة أن ترتيب مصر في النشر الدولي في تقدم مستمر وصل إلي مرتبة عالية ، مشيرا إلي ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي والباحثين وزيادة الأبحاث التطبيقية وإيجاد آلية للوصول إلي الحلقة المفقودة لربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق رؤية مصر 2030 ، مشيرا إلي أن الجامعة تبحث في ضوء ذلك إلي عمل شراكات بين الصناعة والبحث العلمى ,مؤكدا ان الجامعة كبيت خبره عليها أن تقوم برصد التحديات التى تواجه الإقليم والمحافظة الذى تنتمى له، وتضع الرؤى والمشاركة العلمية والعملية فى التغلب على مثل هذه التحديات واكتشاف الفرص بما يحفز النمو الاقتصادي فى الإقليم ويعزز تحقيق الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة.

وأكد القاصد علي ضرورة تحفيز القطاع الصناعي ومنحه تسهيلات في التراخيص المطلوبة ، وحوافز استثمار لتشجيع المستثمرين لإنتاج منتج مصري خالص بعقول و أيادي مصرية .

ولفت رئيس الجامعة إلي عزم الجامعة علي عقد العديد من ورش العمل والملتقيات العلمية لعرض الرؤي والأفكار الجديدة التي تخدم القطاعات المختلفة مشيرا إلي أن الجامعات في حاجة لدعم القطاع الصناعي لعمل مراكز بحثية متطورة تخدم القطاعيين الصناعي والزراعي .متمنيا خروج الملتقي بتوصيات هامة قابلة للتطبيق وافكار لأبحاث علمية تخدم المجتمع.

كما أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتواجده وسط نخبة متميزة من أساتذة الجامعات ورجال الصناعة والاستثمار بالمحافظة فى رحاب أحد أهم صروح العلم بالدلتا جامعة المنوفية العريقة وتواجد في ملتقى متميز للحديث عن قضية تنموية هامة وهى توطين الصناعة وربطها بالبحث العلمى، مؤكدا أن الدولة المصرية حرصت فى الآونة الأخيرة على تقديم دعم غير مسبوق لملف البحث العلمى وتشجيع الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال وتوجيه البحث العلمى لخدمة الأهداف التنموية للدولة تحقيقا لخطة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون الشكر والتقدير لكافة الحضور المشاركين فى هذا الملتقى الهام مؤكدا على توفير الدعم الكامل لكافة الفعاليات والمبادرات التى من شأنها تعزيز منظومة التكامل العلمى والصناعى لخدمة الأهداف التنموية للدولة المصرية.

ومن جانبه رحب الدكتور حازم صالح بحضور المؤتمر ،مشيرا إلي أن الملتقي يأتي في ضوء التغير المستمر في احتياجات سوق العمل يجب ربط الخطط البحثية الداعمة مع تطبيقات المستقبل، و العمل علي التحسين المستمر لاداء الكليات والمعاهد والمراكز بالجامعة، وتوافق المحتوى العلمي للمقررات التي يتم تدرسيها مع المتطلبات المستقبلية والعمل علي التحديث الدوري للمقررات وإكتساب الدارس المهارات اإلضافية بجانب.

وأضافت الدكتورة مها توني مقرر الملتقي و المنسق التنفيذي لمكتب الابتكار والبحث العلمي بالجامعة أن الملتقي يهدف إلي تحقيق تكامل حقيقي يعزز من تبادل المعرفة ويفتح آفاقا جديدة للابتكار والتطوير، بما يسهم بشكل فعّال في تحقيق رؤية مصر 2030 والنهوض بمستقبل البحث العلمي والصناعة في الوطن ،و يجسد الجهود المتواصلة لبناء جسور فعّالة تجمع بين مؤسسات البحث العلمي والشركات الصناعية، لتحقيق تكامل حقيقي يعزز من تبادل المعرفة ويفتح آفاقا جديدة للابتكار والتطوير .