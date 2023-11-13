قرار عاجل من التعليم لطلاب المدارس الدولية بشأن امتحانات ابناؤنا في الخارج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بعدم السماح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج في جميع المواد لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل جمهورية مصر العربية ، إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد تحت إشراف الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجب أن يقوم طلاب المدارس الدولية في هذه الحالة بإحضار بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب والامتحانات ، بالاضافة إلى صورة من الشهادة الدولية ضمن جميع المواد معتمد من الادارة التعليمية قسم شئون الطلاب والامتحانات ، بالاضافة الى صورة من الشهادة الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب بالتقدم للامتحان على نظام ابناؤنا في الخارج .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عقد الامتحان عن طريق المنصة الخاصة بـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للطلاب المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يسمح للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بآداء الامتحان في المواد القومية عن طريق تقديم ملف التقييم باللغة العربية ومواد (اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية) من الصف الرابع حتى الثالث الاعدادي ، ومواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية للصف الأول الثانوي أما الصف الثاني الثانوي فيؤدي طلاب الشعبة الادبية الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والمواطنة وحقوق الانسان ، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الانسان ، علما بأنها مواد نجاح ورسوب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط عند التقدم لاداء الامتحان في المواد القومية إحضار اصل بيان قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة المقيم بها في الخارج بالاضافة الى صورة طبق الاصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب واصل بيان نجاح في المواد القومية في آخر صف دراسي معتمد من الادارة التعليمية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولارا أمريكيا، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه سيتم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر ۲۰۲۳ ، وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :

إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg

تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر سداد مبلغ 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF ، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الالكتروني.

في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد) .



عنوان الإدارة العامة للامتحانات: 16 شارع أمین سامى متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب .



في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو

عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.

يجب على ولي الأمر حساب من الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.

مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الأول" : السبت 13 يناير 2024

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الثاني" : السبت 25 مايو 2024

- موعد امتحانات ابناؤنا في الخارج الدول الثاني بداية من السبت 6 يوليو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024 إلكترونيا من خلال منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج”، وفقا لما ورد في الكتاب الدوري 9 لسنة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 من فصل دراسي اول وثاني وفقا للمناهج التي تدرسي في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2023 / 2024 بدءا من مرحلة رياض الاطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام لطلاب ابناؤنا في الخارج.