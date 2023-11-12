عظيمات مصر.. أحمد المسلماني يروي قصة أشهر مناضلة في العصر الحديث

خصص الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الاولى” على قناة الحياة، فقرة خاصة للحديث عن سيرة مجموعة من السيدات المصريات بطلات الكفاح الوطني منذ الاحتلال البريطاني وحتى نصر أكتوبر 1973.



وقال “المسلماني” :" مازلنا نتذكر مشاهد الأبطال خلال وقبل حرب أكتوبر..نتوقف عند بطلات مصريات كان لهن دور كبير جدا في الكفاح الوطني سواء ضد الإنجليز أو حرب 67 أو اثناء حرب أكتوبر المجيد.



واسترسل: عندما نتحدث عن بطلات مصر، يجب أن نذكر درية شفيق، فهي أشهر مناضلة مصرية في العصر الحديث وهي أول من عملت كتيبة نسائية في مصر لمواجهة الاحتلال البريطاني في قناة السويس.



وأكمل: "درية شفيق كونت كتائب من حوالي 160 سيدة وحققت نضال كبير ضد الانجليز وضد إسرائيل أيضا، كما أنها أسست نموذج العمل التطوعي للنساء المصريات سواء تقديم الخدمات الطبية للمصابين.



