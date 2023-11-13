مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن علي معلول

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي وكذلك التونسي علي معلول، يفكران في الاكتفاء بـ«المسيرة التاريخية» التي قدمها اللاعب، بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مصدر بالأهلي كشف حقيقة طلب السويسري مارسيل كولر الاستغناء عن علي معلول بنهاية الموسم الحالي وعدم التجديد له.

وأشار حتحوت، إلى أن المصدر قال إن ما تردد عن طلب كولر رحيل علي معلول غير صحيح ولم يتم مناقشة الأمر مع مارسيل كولر من الأساس.

واختتم تصريحاته، بأن الأهلي ينتظر قرار كولر في الفترة المقبلة لتقييم مشوار معلول والتجديد له من عدمه، بينما في تتجه النية نحو عدم التجديد، على أن ينتقل اللاعب لنادٍ آخر، ومن ثم العودة للعمل في الأهلي بعد الاعتزال، خاصة وأنها على رأس أولويات اللاعب.