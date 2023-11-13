محافظ كفر الشيخ: تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين

وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الاثنين، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة وبيع الدواجن لضبط الأسعار وضمان إتاحة السلع للمواطنين وبالسعر المطلوب والجودة المناسبة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجار المحتكرين بالتنسيق مع مباحث ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك..مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات اليومية وإزالة المخالفات من نهر الطريق لتسهيل حركة المرور.



وكلف المحافظ برفع مخلفات ونواتج الأمطار واستمرار صيانة صفايات الأمطار وتطهير بيارات الصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف، خاصة طلاب المدارس والجامعات، بدءا من الساعات الأولى من صباح كل يوم وحتى موعد العودة، والمرور على المرافق، وتحسين منظومة الإنارة العامة.



وشدد على ضرورة تحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، ومتابعة عمل المراكز التكنولوجية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وسرعة الاستجابة لهم، وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم، والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وتلقي بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضي والمحمول، وبالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.

