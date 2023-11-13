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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: لقاءات الرئيس السيسي بقمة الرياض تعكس حرصه على دعم القضية الفلسطينية

النائبة هند رشاد،
النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الرؤساء والملوك على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض، تعكس حرصه على دعم القضية الفلسطينية بكافة الطرق والوسائل الممكنة.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي أجرى مباحثات مع كل من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، بما يؤكد على أهمية وقوة الدور الذي تلعبه القاهرة في المنطقة وفي دعم القضية الفلسطينية.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته ويسعى إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تعكس حرص مصر المستمر على وجود حا للأزمة الحالية وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وتابعت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الموقف المصري واضح منذ البداية وهو داعم للسلام ووقف القصف الإسرائيلي، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفتت النائبة هند رشاد، إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال القمة على تحذير مصر مرارا وتكرارا من تداعيات استمرار القصف الإسرائيلي مما ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.

وشدد أمين سر إعلام النواب، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وتبني مشروع قرار القمة العربية الإسلامية بوقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وحل الدولتين ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية الرياض الرؤساء

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