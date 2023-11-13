الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

يظن جواسيس الاحتلال إسرائيليون أن محمد السنوار وهو أحد قادة حماس المتخصص في عمليات الاختطاف والتسلل عبر الحدود والذي أُعلن عن وفاته عام 2014، لا يزال على قيد الحياة وهو العقل المدبر لحركة طوفان الاقصى التي تم اطلاقها في 7 اكتوبر .

من هو محمد السنوار الميت الحي

قالت مصادر قريبة من المخابرات الإسرائيلية، إن محمد السنوار، الأخ الأصغر ليحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، المطلوب الأول في إسرائيل، يعيش تحت غطاء من السرية في الأنفاق تحت القطاع منذ سنوات وذلك وفقا لما نشرته تليجراف.

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