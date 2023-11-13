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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي شرق مدينة أسيوط

رفع الإشغالات بحي
رفع الإشغالات بحي شرق أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار شن حملات مفاجئة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بجميع مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتخفيف الزحام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

 

وأشار إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم خاصة التي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة في الشارع ومنع التكدس والزحام المروري.


كانت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط قد شنت حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بنطاق الحي وذلك بمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي ومسئول المتابعة والاشغالات بالحي.

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وقال عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق إنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالعمل علي تحسين مستوي الخدمة للمواطنين تم تنظيم حملة إشغالات بواسطة قسم الإشغالات بالحي استهدفت شوارع المحافظة والجمهورية وتفرعاتهما وتم إزالة ورفع كافة اشغالات المحال التجارية ورفع الحواجز الحديدية والأسمنتية الموجودة على جانبي الأرصفة وتم التنبيه علي أصحاب المحال التجارية بعدم وضع أي اشغالات تعوق حركة السير في الشارع وتم تحرير المحاضر اللازمه للمخالفين لافتاً إلى استمرار شن حملات إزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

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