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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

صدى البلد

بعد ازمة ثلاثي نادي الزمالك احمد فتوح والزناري ومحمد صبحي والتي جاءت بسبب مغادرته معسكر الفريق  قبل مواجهة زد بأقل من 24 ساعة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني والذى قرر استبعاد الثلاثي وتجميدهم لحين عرض أمرهم على مجلس الإدار حيث عاد الثلاثي للظهور من جديد بمقر النادي.

تطورات ازمة ثلاثي الزمالك

ظهر في مقر نادي الزمالك أمس، الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، تجميدهم وتحويلهم للتحقيق وعرضهم للبيع خلال شهر يناير المقبل.

قال فتوح في تصريحات صحفيه له أن محمود شيكابالا، كابتن الفريق، هو السبب في الأزمة التي حدثت لهم لاسيما أنه هو من أكتشف خروجهم من المعسكر، ثم قام بكشف الواقعة إلى عبد الواحد السيد، مدير الكرة، رغم تأكيدهم عليه أنهم يتناولون بعض المأكولات في أحد المطاعم القريبة من فندق إقامة الفريق وسوف يعودون سريعًا، ولكن تفاجأ الثلاثي بعلم عبد الواحد السيد، وبدأت الأزمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أحمد فتوح أزمة ثلاثي نادي الزمالك الفريق الأول لكرة القدم المعسكر عبد الواحد السيد مقر نادي الزمالك مصطفى الزناري

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