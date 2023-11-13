عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتفقد نادي النادي بشيراتون للاطمئنان على سير العمل

صدى البلد

أجرى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم العديد من الجولات التفقدية داخل محافظة القاهرة للاطمئنان على سير العمل بتلك المنشآت. 


وبدأت الجولة بزيارة لنادى النادى بشيراتون وحرص وزير الرياضة على تفقد جميع المنشآت الرياضية داخل فرع نادى النادى بشيراتون  والتقي صبحي النائب محمد السلاب رئيس مجلس امناء نادى النادى فرع شيراتون واستمع منه لشرح كامل عن الانشطة والمستجدات بالنادى وعن انشطة الاكاديميات والتى تلقي رواج وقبول كبير من جانب اعضاء النادى للاشتراك بها.

ويضم نادي النادي بشيراتون ملاعب كرة القدم وملاعب متعددة الأغراض وملاعب التنس الأرضى،وملاعب للإسكواش  والبادل تنس وصالة بولينج و صالات للأنشطة الرياضية وصالة مغطاة و تراك مشي و تراك دراجات  بالاضافة الى  المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم وصالة جمباز
حضر الجولة اللواء مهندس ماجد السرتي رئيس مجلس ادارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والدكتور احمد كمال المدير التنفيذي لنا دى النادي بشيراتون،  ومحمد عبد النبي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية،  و الدكتور داليا رضا مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الشباب والرياضة.

وفى جولته الثانية حرص وزير الرياضة على تفقد تنفيذ مشروع مول تجاري وجراج المونوريل بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولي.

واوضح وزير الرياضة ان المشروع الاستثماري العملاق هو الاول من نوعه فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتابع لهيئة ستاد القاهرة بتكلفة مبدئية  مليار و ١٥٠ مليون جنيه. 
وأشار صبحي ان المشروع الكبير ينفذ على مساحة ١٢ الف متر ويحتوي على عدد ٢ بدروم يتسع لسعة الف سيارة وسوف يخدم هذا الجراج مناطق يوسف عباس و منطقة الاستاد كما انها تعد المحطة الرئيسية لقطار المونوريل بالاضافة الى  خدمة سيارات الجماهير اثناء اقامة المباريات فى كرة القدم وباقي الالعاب داخل الاستاد.
حضر الجولة المدير التنفيذي لاستاد القاهرة وليد عبد الوهاب والمهندسة الهام ادم الاستشاري العام للمشروع.

WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.48 PM (3)
WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.48 PM (3)
WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.48 PM (2)
WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.48 PM (2)
WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.47 PM
WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.47 PM
WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.48 PM (1)
WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.48 PM (1)
WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.48 PM
WhatsApp Image 2023-11-13 at 12.54.48 PM
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولي الاستشارات الهندسية أشرف صبحي المنشآت الرياضية المونوريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

ترشيحاتنا

بقذيفة الياسين 105 وتاندوم.. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة

النواب يوافق على تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا

رقم صادم.. جيش الاحتلال يكشف عدد الهجمات على غزة منذ بدء الهجوم البري|فيديو

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية لـ الجولة 12 بالدوري الإنجليزي

القاهرة الإخبارية: مباحثات مصرية أمريكية للتهدئة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

متى شهر جمادى الأولى 2023 ؟.. الإفتاء تستطلع هلاله مساء اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية.. هيدي كريم تستعرض رشاقتها | شاهد

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

فيديو

أزمات النجوم| نجاة سهر الصايغ وجراحة لحورية فرغلي وياسمين رئيس في المستشفى

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ