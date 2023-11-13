قرار صادم من أوسوريو ضد الزمالك .. السبب مثير

اعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار أوسوريو بتقديم شكوي ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

و كتب احمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك: أوسوريو يقرر تقديم شكوى ضد الزمالك في اتحاد الكرة بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

ويعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع أوسوريو المدير الفني السابق من أجل التوصل لاتفاق بشأن سداد مستحقاته المتأخرة لدى النادي بعد رحيله.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري.