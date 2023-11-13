محافظ المنيا: إزالة 42 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي، اليوم الاثنين، أن الوحدات المحلية بمركزي (بني مزار- المنيا) تمكنت من إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى(البرجاية - بنى محمد سلطان – دمشير – طوخ الخيل – صفط الخمار) بمركز المنيا و9 حالات تعد على أرض زراعية بـ"قرية الحسينية" وحي شرق مدينة بني مزار.



وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 22 حالة تعد بمركزي (مطاي- العدوة)، منها 10 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بقريتي (منبال – بردنوها) في مركز مطاي، وإزالة 12 حالة تعد خارج الحيز العمراني بقرى (بني عامر-القايات-عطف حيدر-كفر مهدي) بمركز العدوة، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتعدين.



وفي سياق آخر اكد وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 179مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف أن المخالفات المضبوطة منها 135مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتوقف بدون عذر و43 مخالفة في مجال متابعة الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو بيع سلع مجهولة المصدر أو ذبح خارج المجازر.