عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر أحدث المنضمين لمسلسل "حق عرب" مع أحمد العوضي

وفاء عامر
وفاء عامر

انضمت النجمة وفاء عامر، إلى فريق عمل مسلسل "حق عرب" مع النجم أحمد العوضي والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي، حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المغامرات، خلال أحداث العمل، ويحاول الخروج منها، وذلك في إطار الإثارة والتشويق، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

أحمد العوضي بطل فيلم "الإسكندراني"

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا، عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف، من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي، أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يحوز إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل؛ بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله، مضيفا: "اللي ربنا صارفله من حبه؛ هيحبب فيه خلقه.. ولو أنا عندي جماهيرية؛ يبقى عشان أنا راضي ربنا".

فيلم الإسكندراني

تعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني، للمخرج خالد يوسف؛ بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 في تقديم شخصية جابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار.

وجاء تعاقد أحمد العوضي؛ ليكون هذا الفيلم هو البطولة الأولى له في السينما المصرية، مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله، فيلم كارما، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل سره الباتع.

ويشارك أحمد العوضي في بطولة فيلم الإسكندراني، كلا من “زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمود الليثي، انتصار، خالد سرحان، محمد رضوان” وآخرين.

أحمد العوضى وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

محمد صبحى يحتفل بعيد زواجه الـ 50 : زوجتي كم أحببتك وأفتقدك

الحزن يخيم على سلوى عثمان فى جنازة والدها .. صور

قاسي أوي الإحساس دا .. رسالة مؤثرة من ريهام عبد الغفور لهذا السبب

مستشفى النجوم.. نجاة سهر الصايغ من الموت وخضوع حورية فرغلى لعملية جراحية

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن مسرحية تطبق الشروط والأحكام

مثلى الأعلى.. رنا سماحة تتحدث عن تامر حسني

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان عثمان محمد علي

كان نفسي تبقى غيبوبة.. أول تعليق من سلوى عثمان بعد وفاة والدها

ترشيحاتنا

تقترب.. إيلون ماسك: أوروبا تتجه نحو الحرب الأهلية

وصفت المتظاهرين بالغوغاء.. أول تعليق من حماس على إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

مسيرة تاريخية.. صدمة لجماهير الأهلي حول مستقبل علي معلول مع الفريق

فلسطين| المصابون سيموتون متأثرين بجراحهم.. مدير الشفاء الطبي يحذر من كارثة

أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

قرار حكومي عاجل بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. مي حلمي تتألق أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

غيرت شكله.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام بموسم الرياض

فستان زفاف .. منة فضالي تثير ضجة بظهور لافت | شاهد

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ