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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسيرة تاريخية.. صدمة لجماهير الأهلي حول مستقبل علي معلول مع الفريق

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي

عرضت قناة "صدى البلد" تقريرًا عن علي معلول، نجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي في الفترة الحالية، في ضوء كثرة التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة، وسط حالة من القلق بين الجماهير على مستقبل اللاعب خاصة أنه واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي في العقد الأخير. 

مفاجأة بشأن موقف علي معلول مع الأهلي 

وجاء في تقرير قناة "صدى البلد"، أن مستقبل النجم التونسي علي معلول بات غامضا مع النادي الأهلي، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهي في صيف 2024 بنهاية الموسم الجاري، وذلك على الرغم من الاتفاق الشفهي بين اللاعب وإدارة الأهلي على تجديد التعاقد لموسم إضافي للاعب البالغ من العمر 33 عاما. 

وتابع التقرير، أن هاني حتحوت فجر مفاجأة مدوية بشأن هذا الأمر، إذ أن كلا من اللاعب والنادي الأهلي يفكران في الاكتفاء بالمسيرة التي قضاها النجم التونسي داخل صفوف القلعة الحمراء، والممتدة منذ عام 2016، موضحا أنه لم يتم عقد جلسة حول تجديد تعاقد اللاعب فيما يتعلق بكولر أو لجنة التخطيط، ويوجد توافق مبدئي بين الطرفين أن العلاقة قد تنتهي مؤقتا بنهاية الموسم الجاري. 

واستكمل "حتحوت"، أن عقد علي معلول سينتهي هذا العام بوصفها أنها تاريخية، واللاعب قد تستمر مسيرته في مكان آخر، في رحلة أقل ضغطا من الناحية الجماهيرية على علي معلول، بحيث يكون هناك مسيرة تمتد لعام أو اثنين، على أن تكون عودة على معلول للأهلي إداريا أو فنيا، وليس واحد من نجوم الفريق. 

وواصل، أن علي معلول حقق العديد من الألقاب مع النادي الأهلي، ونجح أن يكون واحد من اللاعبين المميزين داخل الفريق منذ انضمامه في عام 2016، وحتى الآن. 

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