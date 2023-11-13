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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض مباراتين وديتين استعداداً لـ أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

صدى البلد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وسيخوض الزمالك مباراته الودية الأولى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري أمام فريق توت عنخ أمون، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

 

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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