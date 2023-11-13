أول قرار من الزمالك بعد تخلف أوسوريو عن اجتماعه

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن تصريحات الزمالك بتخلف اوسوريو عن موعد اجتماعه مع مجلس إدارة الزمالك.



وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " الزمالك : اوسوريو تخلف عن موعد اجتماعه بالإدارة وأرسلنا له خطاب رسمي".

ويعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع أوسوريو المدير الفني السابق من أجل التوصل لاتفاق بشأن سداد مستحقاته المتأخرة لدى النادي بعد رحيله.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري.