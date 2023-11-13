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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية صيدلة الفيوم تحصد المركز الأول في ختام مسابقة دوري العباقرة

صدى البلد

"اختتمت مسابقة دوري العباقرة للموسم السابع على مستوى كليات جامعة الفيوم"، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، اليوم،  والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف د.محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وذلك بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ود عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ومدير مركز التطوير المهني،  حسني الجارحى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وممثلي رعاية الشباب والطلاب المشاركين.

 

تضمنت المرحلة النهائية طرح عدد من الأسئلة فى مختلف المجالات العلمية والأدبية والرياضية والفنية والتاريخ والجغرافيا والقدرات الذهنية والمعلومات العامة على الطلاب المشاركين، حيث حازت كلية الصيدلة علي ١٠ نقاط بالمركز الأول، وكلية التمريض علي ٩ نقاط بالمركز الثاني، وكلية الطب البشري على ٦ نقاط بالمركز الثالث، وحازت كلية طب الأسنان على ٤ نقاط بالمركز الرابع.

من الجدير بالذكر أن فعاليات المسابقة بدأت أمس الأحد بمشاركة ١٧ كلية بالمرحلة الأولى، وتصعيد الفرق الأعلى في النقاط للدور الثاني، ثم تنافس الفرق الأربع الأعلى على المراكز الثلاث الأولى في المرحلة النهائية.

تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ومدير مركز التطوير المهني، والدكتور بيومي طاحون الأستاذ بكلية دار العلوم.

 

جامعة الفيوم تعلن بدء فعاليات الموسم السابع لمسابقة دوري العباقرة

 

 

 

جامعة الفيوم: ندوة المشاركة السياسية ودور الشباب في النهوض بالمجتمع بدار العلوم

 

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