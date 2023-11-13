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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في كأس السوبر

صدى البلد

أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الزمالك في الانضمام إلى السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز .


وقال حسين من خلال برنامج البريمو المذاع علي ten:” الزمالك لن يشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة.

وتابع :" اما انضمام ثنائي الزمالك أحمد فتوح، والحارس محمد صبحي لقائمة المنتخب الوطني الأول لمواجهة جيبوتي وسيراليون، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، وجهة نظر فنية من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.".

انسحاب فريق الزمالك ليقرر اتحاد الكرة معاقبة القلعة البيضاء، ليتم مشاركة بيراميدز ضد الأهلي.ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة السوبر بمشاركة 4 فرق، وهم: الأهلي (بطل الدوري) - بيراميدز (وصيف الدوري) - سيراميكا كليوباترا (بطل كأس النخبة) - فيوتشر (صاحب المركز الرابع في الدوري).

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