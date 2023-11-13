محافظ المنيا يوجه بتكثيف القوافل الغذائية وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ قوافل تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.



وذكرت المحافظة -في بيان اليوم الاثنين- أن رئيس مركز ومدينة ملوى أحمد السايس، أشاد بمجهودات إدارة التموين في توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ البيع المتحركة والثابتة، لافتا إلى أنه تم طرح كميات من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، خلال قافلة متحركة للمواطنين بقرى (شرق النيل ـ إبشادات ـ نواي).

وبحسب البيان، تابع رئيس مركز ديرمواس عامر طه أعمال توزيع كميات من السكر على منافذ عرض وبيع السلع الغذائية بالوحدات القروية لبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، مؤكدا أن الوحدة المحلية لا تألو جهدا في تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق للتأكد من التزام التجار بمبادرة "خفض الأسعار" ومطابقة السلع للمواصفات والاشتراطات الصحية.

كما تفقد رئيس مركز مطاي هشام فايز منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقرى والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار على السلع المعروضة.

وأضاف البيان أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار نفذت حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع إدارة التموين على الأسواق والمخابز البلدية وكذلك منافذ عرض وبيع السلع الغذائية بقرية صندفا للتأكد من توافر المنتجات والسلع الأساسية بالأسعار المعتمدة وإحكام الرقابة على الأسواق.