"ضربوني بصاروخين".. أحد المصابين الفلسطينيين في مصر يكشف معاناة أهل غزة

قال أحمد إبراهيم البلبيسي، أحد المصابين الفلسطينيين الذي يتلقى العلاج في مستشفى العريش، إنه وصل إلى مصر يوم الجمعة الماضي، باصابة في قدميه الاثنين، موضحا أنه كان متواجدا في سيارته، وشاهدوه 4 سيدات وطالبوه أن يوصلهم، وخلال سيره بالسيارة تم قصفه بصاروخ بجانب السيارة.

أحد المصابين الفلسطينيين يتحدث عن إصابته

وأضاف "البلبيسي"، خلال لقاء خاص مع لبنى عسل لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه بعد قصفه مباشرة حاول الخروج من السيارة، فوجد قصف آخر خلف السيارة، حاول تفاديه، ولم يجد أي سيارة إسعاف بالقرب منه، متابعا "ملقتش حاجة غير أني أقعد اتشاهد وطلبت الشهادة من الله".

وواصل: "بعد شوية سمعت صوت إسعاف جاية علينا، وطلبت الشهادتين وكنت بدخل في غيبوبة، وتذكرت ابني حاولت الزحف على الأرض مسافة 4 متر لغاية ما لقيت سيارة صحابها شالوني لأن رجلي الاتنين مكنتش قادر أحركهم خالص".

واستكمل: "تم نقلي لمستشفى الشفاء بعد ذلك بس الإمكانيات لم تكن هي المثلى، وتم نقلي إلى مصر بعد ذلك، إحنا صبرنا كتير، وإحنا على حق، وان شاء الله الحق ينتصر".