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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

''تجمل بالأخلاق'' ضمن نقاشات ثقافة الفيوم لذوي القدرات الخاصة

بعض انشطة ثقافة الفيوم
بعض انشطة ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والتوعوية، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الحالي.

كما عقد قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان ''تجمل بالأخلاق''، بمدرسة الأمل للصم والبكم بنين بدمو، بحضور مترجم الإشارة أحمد الجندي، تحدث فيها محمد محمود صالح- محاضر تنمية بشرية- قائلا: تعد القيم الإنسانية والخلقية هي الأساس الذي يقوم عليه بناء الإنسان والمجتمعات، وهي الأداة التي تقيس الفرق بين إنسان وآخر، ومجتمع ومجتمع آخر، وأن القيم الإنسانية ثابتة لا تتغير أبدا بتغير الزمان أوالمكان.

 

 

و أشار '' صالح '' إلي أهم القيم الإنسانية التي نسعي إليها وهي؛ الحق، والعدل، والخير، والتسامح، والسلام، والأمانة، والصدق والتعاون.

 

بينما نفذت سناء قناوي مسئول قسم التمكين الثقافي، ورشة فنية من الفوم، بمدرسة التربية الفكرية، مع مجموعة من طلاب ذوي القدرات الخاصة.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.
 

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