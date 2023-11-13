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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوتك أمانة.. ثقافة الفيوم تناقش أهمية دور المرأة في صنع القرار السياسي

بعض ندوات ثقافة الفيوم
بعض ندوات ثقافة الفيوم التوعوية

شهد فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن برنامج التوعية بالمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

 

وعقد بيت ثقافة إطسا محاضرة بعنوان '' أهمية دور المرأة فى صنع القرار السياسي''، بالوحدة المحلية بقرية منية الحيط، ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، أوضحت خلالها د.أسماء الهرش- ماجستير لغة عربية- مكانة المرأة المستحقة التى اكتسبتها داخل الدولة، إذ تعد مشاركتها السياسية جزءا رئيسيا من تمكينها بالجمهورية الجديدة، لكونها تشكل نهضة المجتمع، كما أنها تتحمل علي عاتقها مسئولية كبيرة فى المجتمع، بما لا يدع مجالا للشك أن المرأة المصرية على مر العصور، شريكا أساسيا فى التنمية، فضلا علي أن المشاركة السياسية للمرأة سوف تساعدها في تحقيق ذاتها، وتعزيز قدراتها، وتنمية مهاراتها بصفة مستمرة، مما يخلق جيل واعى، ومستقبل أفضل لأبنائنا، كما أنها تحقق للمرأة طموحها فى العمل السياسى، وحجز مقعدها كشريك فعال ضمن السلطات التنفيذية والتشريعية، لإنها تتمتع بالكفاءة، وليست كأمرأة.

 

وأضافت '' الهرش'' أن المرأة تدرك أهمية الواجب الوطني، والمشاركة السياسية للمرأة هي حفاظا علي حقوقها، وإستكمالا لمسيرة الدفاع عن حقوق المرأة المصرية وبناء الدولة، وتعزيز التمكين لها.

 

كما عقدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان ''مفهوم الانتخابات''، تحدث فيها خالد علي عبد الله- مسئول النشاط- موضحا مفهوم الانتخابات، بأنها عملية ديمقراطية تسمح للمواطنين بالمشاركة في اختيار ممثليهم في مختلف المناصب، وتعتبر مفهوما أساسيا في أي نظام ديمقراطي، ويمكن للناخبين اختيار المرشح، الذين يعتقدون أنه سيمثل مصالحهم، قيمهم، ومتطلباتهم في المستقبل، مشيرا إلي أنه في ظل الديمقراطية، والجمهورية الجديدة، تعتبر الانتخابات الرئاسية محورا أساسيا لتأكيد إرادة الشعب.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

 

كما شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة في القانون المصري"، بمناسبة اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة، حاضرها كلا من د.عمر صوفي، والأديب أحمد قرني.

 

استهل الأديب والمحامي أحمد قرني حديثه عن القانون المصري الذي حاول أن يحمى المرأة بشتى الإجراءات، والتشريعات؛ منها التشريعات الجنائية التي جرمت ختان الإناث، كما جرمت التحرش بالمرأة، وقد جرم القانون الجنائي المصري حرمان المرأة من الميراث، وأوجب عقوبة الحبس لمن يمنع ميراث المرأة، أيضا قانون الأحوال الشخصية، الذي كفل للزوجة العديد من الحقوق ومنها النفقة، ومازالت المرأة تكافح في مسيرتها للحصول علي باقي حقوقها.

 

كما ناقش  الدكتور عمر صوفي ظاهرة العنف ضد المرأة من منظور ثقافي اجتماعي، حيث تفرض الوصاية على المرأة منذ الصغر حتى تكون زوجة، وتتنازل عن الكثير من حقوقها من أجل العادات المجتمعية، والحفاظ علي بيتها.

 

وأقامت مكتبة النزلة الفرعية محاضرة بعنوان '' لغتنا الجميلة بين الماضي والحاضر''، بمدرسة النزلة الإبتدائية المشتركة، تحدث فيها ربيع محمد محمد- أستاذ لغة عربية- قائلا: أن من ليس له ماضي لا حاضر له، من حقنا جميعا أن نفتخر بلغتنا العربية، لأنها لغة القرآن الكريم، ولسان العرب، ومن السهل تعلم أي لغة من لغات العالم، لكن لغتنا العربية تظل متفردة، بها مفردات ومعاني جميلة جدا، إذا أدركتها أحببتها، ولكن سادت الآن لغة الشارع ، واختتم حديثه بالتأكيد علي أن نعود إلى لغتنا الجميلة، كي نتعلمها، ونعلمها للأجيال القادمة.

 

لقاءات توعوية | ثقافة الفيوم تناقش حق التصويت بـ الانتخابات

 

 

 

 

 

ندوة ثقافة الفيوم توصي بتجديد الخطاب الديني الموجه للشباب


 

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