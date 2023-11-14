في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل لدي مواقع التواصل الاجتماعي تحديد تطبيق التيك توك حيث وثق مقطع الفيديو كيفية التخلص من الذقن المزدوج بطريقة طبيعية في أقل من دقيقة واحدة وذلك بحيلة سريعة يمكن لكلا الجنسين تجربتها.

وقد قام دكتور مايكل رو أخصائي تقويم العمود الفقري بممارسة تمرين بسيط للتخلص من الذقن المزدوجة المترهلة.

وذلك في أقل من دقيقة من خلال تمرينًا سهلاً للغاية يمكن أن يساعد في تقوية العضلات حول الفك والرقبة وذلك باستخدام كرة التنس.



يمكنك وضع كرة التنس تحت ذقنك والضغط بذقنك على صدرك بقدر ما تستطيعين لمدة خمس ثوان والاسترخاء وتكرار التمرين من 10 إلى 15 مرة فمع كل تكرار، عليك أن تحاولين الضغط على كرة التنس أكثر قليلاً.

أثناء قيامك بضغط كرة التنس على صدرك برقبتك، ستشعر بأن عضلات رقبتك تنشط.

أوصى الدكتور رو بالقيام بهذه الحركة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للمساعدة في التخلص من الذقن المزدوجة.