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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقف في الأنشطة العسكرية.. جيش الاحتلال يوجه رسائله اليومية إلى سكان غزة

اجلاء سكان غزة
اجلاء سكان غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن التوقفات الإنسانية في شمال قطاع غزة ستستمر اليوم لتمكين الفلسطينيين من الإخلاء نحو الجنوب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدراي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X" إن طريق صلاح الدين سيكون مفتوحا للحركة الجنوبية لما مجموعه سبع ساعات اليوم، بين الساعة 9 صباحا والساعة 4 مساء.


وتابع: "في ضوء القتال الدائر في منطقة الشاطئ كل من لم يستطع الخروج من المنطقة والانتقال الى المنطقة الآمنة، فإن جيش الدفاع يناشدكم التوجه من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء الى شارع يوسف العظمة وبعده الى شارع صلاح الدين ومن هناك إلى جنوب وادي غزة".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بـ "توقفات تكتيكية في الأنشطة العسكرية" في أحياء مدينة غزة في دراج وتفتاح بين الساعة 10 صباحا والساعة 2 مساء، حتى يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى الممر الإنساني لإجلاء الجنوب.

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