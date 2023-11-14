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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أتوبيس الفن الجميل.. فعاليات متنوعة في مركز الحضارة والإبداع احتفالا بعيد الطفولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بأعياد الطفولة، نظم أتوبيس الفن الجميل، رحلة تثقيفية لأطفال دور راجح والقديسة دميانة للأيتام، لزيارة مركز الطفل للحضارة والإبداع.

تضمنت الفعاليات جولة داخل متحف الحضارة لمشاهدة إبداع قدماء المصريين في بناء الأهرام، ورموز حروف اللغة المصرية القديمة.

وفي ضوء الزيارة، عقد حوار مفتوح بعنوان "مخاطر الإنترنت"، تحدثت خلاله شيريهان فتحي عن دور الإنترنت في حياتنا، موضحة الآثار السلبية للإنترنت مثل ضعف النظر، وإهدار الوقت، وضعف قدرات التركيز والانتباه لدى الأطفال، ومشاهدة فيديوهات تحث على العنف، وبالتالى التأثير على مستوى التحصيل الدراسي.

وأكدت أنه يجب على كل طفل تحديد موعد للعب بوسائل التكنولوجيا والإنترنت بإيجابية وتحت رقابة الآباء، كما نفذت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وتوزيع جوائز للأطفال المتسابقين.

وفى مجال الفنون التشكيلية، أقيمت عدة ورش فنية منها: ورشة فنون تشكيلية للرسم بألوان الفلوماستر والباستيل للتعبير عن الطبيعة أدارتها يمنى حسين، إلى جانب ورشة أعمال فنية متنوعة كروت ومقالم باستخدام ورق الكانسون الملون وورق الألمونيوم وبعض الأشكال الزخرفية قامت بتنفيذها سارة سعيد.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وفي سياق عدة أنشطة وبرامج تقدمها هيئة قصور الثقافة احتفالا بأعياد الطفولة خلال الشهر الحالي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني أعياد الطفولة أتوبيس الفن الجميل مركز الطفل للحضارة والإبداع

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