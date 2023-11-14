عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تسوية ووضع التربة الزلطية بشارع كوبري محمد همام تمهيداً لرصفه

تسوية وتمهيد الطرق
تسوية وتمهيد الطرق بمركز البداري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار تسوية ووضع التربة الزلطية بطريق كوبري محمد همام بمدينة البداري تمهيداً لرصفه ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير العمل ومحافظ أسيوط يتفقدان مركز التدريب المهني ويسلمان عقود عمل لذوي الهمم

وزير العمل ومحافظ أسيوط يشهدان تجربة إطفاء بشركة النيل للبترول.. صور


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات والاشغالات وإلقاء التربة الزلطية لطريق كوبري محمد همام بالكداريك التابع لمركز البداري وذلك تمهيداً للرصف وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً واستكمالاً لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ورضا خلف نائبة رئيس المركز وبمشاركة مسئولي الرصف والنظافة والاشغالات والحملة الميكانيكية بالمركز مشدداً على المتابعة الدورية الميدانية والمستمرة لمراحل العمل وأعمال الرصف والنزول إلى أرض الواقع للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط تمهيد الطرق خطة الرصف الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يشهد فعاليات مؤتمر "ظاهرة الإدمان وأثره على التنمية"

وزير العمل ومحافظ أسيوط يتفقدان تشطيبات مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه

ضبط طالب بحلوان بعد انتشار فيديو يظهر استعراضه بسلاح أبيض أمام زملائه

وضع يده علي جسدها.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

عثروا عليه بالصدفة.. اكتشاف نادر لا يقدر بثمن في مقبرة مصرية

بمشاركة 11 دولة| مصر تستضيف البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

فيديو

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ