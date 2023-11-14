محافظ أسيوط: تسوية ووضع التربة الزلطية بشارع كوبري محمد همام تمهيداً لرصفه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار تسوية ووضع التربة الزلطية بطريق كوبري محمد همام بمدينة البداري تمهيداً لرصفه ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات والاشغالات وإلقاء التربة الزلطية لطريق كوبري محمد همام بالكداريك التابع لمركز البداري وذلك تمهيداً للرصف وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً واستكمالاً لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ورضا خلف نائبة رئيس المركز وبمشاركة مسئولي الرصف والنظافة والاشغالات والحملة الميكانيكية بالمركز مشدداً على المتابعة الدورية الميدانية والمستمرة لمراحل العمل وأعمال الرصف والنزول إلى أرض الواقع للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة.