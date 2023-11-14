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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بائعة خردة تضرب سيدة حتى الموت في المطرية.. تفاصيل

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تجردت بائعة خردة من كل مشاعر الإنسانية وقامت بالتعدي علي سيدة بالضرب باستخدام ميزان بسبب مطالبتها بمديونية عليها تم ضبط المتهمة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة متوفاة داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة بائعة خردة مقيمة بدائرة القسم تم ضبطها .

واعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت أنها مدينة للمجنى عليها بمبلغ مالى ونظراً لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية ، وعجزها عن السداد اختمرت فى ذهنها فكرة التخلص منها فقامت بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام ميزان مُتواجد بالمخزن بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها وقامت بسرقة حافظة نقود المجنى عليها وبداخلها مبلغ مالى ، هاتف محمول ، مفتاح شقة المجنى عليها ولاذت بالفرار .

 تم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالى متبقى من متحصلات واقعة السرقة، كما تم بإرشادها بمحل الواقعة ضبط ميزان وماسورة حديدية عليها أثار دماء المُستخدمين فى ارتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة التعدى على سيدة بائعة خردة سرقة شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة

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