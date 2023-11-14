حماة الوطن بالخارج: ننتظر العرس الانتخابي لنعلن تأييدنا المطلق للرئيس السيسي

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشئون المصريين بالخارج، أن الجولات والفعاليات المؤيدة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المصريين بالخارج مستمرة بشكل مكثف الجاليات المصرية بالخارج تعتبر أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة هو حماية لوطننا بوضعه بين أيدي أمينة عليه وعلى مقدراته في ظل الأوضاع المحيطة ببلدنا الغالية مصر حاليا .



وأكد المهندس علاء زياد، في تصريحات له اليوم، أن المصريين بالخارج يعتبرون ان الانتخابات المقبلة هي بمثابة عرس انتخابي كبير للتعبير عن سعادتهم وهم ينتخبون الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة .



واكد علي ان المصريين بالخارج يستعلمون عن أماكن الادلاء بأصواتهم وكيفية الوصول إليها وهناك تنسيق كبير مع القنصليات والسفارات المصرية بالخارج لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي ايا كان من سيتم التصويت له وكذلك يتم التواصل عبر الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات.



واشار الى أنه كممثل لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج في إيطاليا فإن الحشد لانتخاب الرئيس السيسي عن قناعه من تنمية اقتصادية بمختلف انواعها أو الكفاح في حماية امن واستقرار الوطن وهذا تأكيد علي انه هو رجل هذه المرحلة الصعبة في تاريخ مصر التي تحتاج الى الحيطة والحذر والتوازن في اتخاذ القرارات أيا كانت هذه القرارات في لا شك ستكون بصالح مصر.



وأضاف ان المصريين بالخارج يشعرون بالفخر تجاه وطنهم مصر ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي البطولية في قضية الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني ودور مصر في تقديم المعونات والاحتياجات الاساسية للأشقاء الفلسطينيين و ما يقوم به من تواصل دولي وعربي وافريقي في هذا الملف ومحاولاته للتفاوض والحل السلمي على اساس الدولتين على حدود ما قبل الرابع من يونيو عام 1967.