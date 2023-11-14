المنيا .. استقبال 229 ألف حالة بالمستشفيات الحكومية خلال أكتوبر الماضى

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 229 ألف حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات على مدار شهر أكتوبر الماضي ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة التى نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة شارك فيها نخبة من الأطباء بكافة التخصصات لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى، والمناطق الأكثر احتياجا .



قال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد حسنين - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لــ 177 ألفا و47 حالة بالعيادات الخارجية، و51 ألفا و692 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مشيرا إلى إجراء 6620 عملية جراحية، وخدمات غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية، وأشعة تلفزيونية، وأشعة مقطعية، ورسم قلب، وحالات مناظير.



وفي سياق أخر، أكد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا ياسر بخيت أن العمل التنموي والإجتماعي بمحافظة المنيا يشهد نهضة كبيرة وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.



من جانبه، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أنه وقع الاختيار على قرية التبينات بمركز العدوة لتنفيذ عملية إعمار 25 منزلا من المنازل المتهالكة لكونها من القرى الاشد احتياجا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.



وتابع أن الأعمال تتضمن عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل .



وقال إن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

