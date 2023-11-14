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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: طب أسنان المنيا تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية القوافل الطبية التي تقوم بها كليات القطاع الطبي بالجامعات ودورها في المشاركة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

وفي هذا الإطار، أطلقت كلية طب الأسنان جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة – مصر، قافلة طبية علاجية مجانية لأطفال المحافظة، بمستشفى طب الأسنان، خلال الفترة من 9 - 12 نوفمبر الجاري، واستهدفت الأطفال من سن 4 إلى 16 عامًا، وذلك لتلقي الرعاية الطبية العامة للأسنان والحشو والخلع.

واستقبل  عصام فرحات بالجامعة، علاء عرفات حيالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عملية الابتسامة - مصر، بحضور  ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، و  حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و ضياء السيد، مدير مستشفى طب الأسنان.

وثمن رئيس الجامعة خلال اللقاء الجهود المبذولة لتقديم خدمة علاجية لائقة للأطفال، مشيرًا إلى إطلاق قافلة جديدة لأهالي محافظة المنيا لعلاج مشكلات الشفة الأرنبية.

وقامت القافلة بتقديم خدمات علاجية لأكثر من 400 حالة، والكشف على أكثر من 600 حالة، وذلك من خلال الفريق الطبي المتخصص بقسم طب أسنان الأطفال والمكون من 13 طبيبًا، بقيادة د. أحمد الحيني رئيس القسم.

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Jobs Education التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي القوافل الطبية توفير الرعاية الصحية خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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