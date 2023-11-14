اليونيسيف تحذر من مرض خطير بدأ يظهر على أطفال قطاع غزة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء من مرض خطير بدأ يظهر على الأطفال في قطاع غزة، بعد 39 يوما من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أكد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" سليم عويس اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50% من الأطفال في قطاع غزة بحاجة للرعاية النفسية.

وقال المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، إن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف العنف، لافتا في تصريحات صحيفة أن الجفاف الشديد بدأ يظهر على الأطفال في قطاع غزة.

وأشار "عويس" إلى أن كثير من المدارس التي تؤوي الأطفال وعائلاتهم غير مؤهلة للعمل كملاجئ، وأن المستشفيات التي تؤوي الأطفال تتعرض للقصف.

ولفت المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف إلى أن الأطفال يدفعون أغلى الأثمان بسبب هذا التصعيد، منوها إلى أن أكثر من 4600 طفل قتلوا حتى الآن في قطاع غزة.