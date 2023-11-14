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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابة تنتحل صفة موظفين بشركة المياة لسرقة المواطنين.. الداخلية تكشف الحقيقة

صدى البلد

رصدت الاجهزة الامنية إعادة تداول بيان منسوب لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم إستعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياة ، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً ، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن ما تم إعادة تداوله فى هذا الشأن "قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته" كما سبق تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية ، وقد قامت الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الإدعاءات.

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإداعاءات .

الأجهزة الامنية التواصل الاجتماعي الدول العربية المصابيح الكهربائية تهديد السلاح سرقة المواطنين وزارة الداخلية

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