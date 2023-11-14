عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

لم يكن اختيار المرشح عبدالفتاح السيسي للمستشار محمود فوزي رئيساً للحملة الانتخابية محض اختيار فقط!

فاختياره محمود فوزي رئيساً لحملته كان لأسباب عديدة أُوجزها في النقاط التالية:

المهنية، وأقصد بالمهنية هنا هو احترام الشارع واحترام المنافسين والقانون والدستور، وهو ما توافر في رئيس حملته، الذي كان منذ اليوم الأول لتولى قيادة الحملة ان ترفع شعار التنافس شريف وتراعي كل جوانب الأمور بمقايس عالية..

١- استخدامه لفظ المرشح بدلاً عن الألقاب الأخرى التي أجيز استعمالها من مرشحين سابقين.

٢- استخدام وسائل الإعلام بشكل حيادي أمام الجميع.

٣- إعطاء الفرصة أمام كل طوائف الشعب بزيارة مقر الحملة.

٤- إعطاء حق التواصل مع الحملة من جميع وسائل الإعلام والأحزاب.

٥- انضمام أي راغب للحملة من خلال موقعها الإلكتروني.

٦- استخدام اللغة العربية المتميزة في العرض.

٧- كشف وقائع الخطوات التالية والمجهزة أثناء فترة الانتخابات.

٨- العرض التام والكامل لجميع الجهود والنجاحات التي تم القيام بها.

وإذ لم يكن خفياً عن الجميع فإن المرشح عبدالفتاح السيسي يختار دائماً بعناية ويُنسق من الجانب العلمي والمنظم بمقاييس عالية وكريمة، ولا يخفي عن الجميع دوره في الساحة السياسية العربية والعالمية خاصة الأزمة الفلسطينية الأخيرة، ودوره في محاربة الأفكار المتطرفة، وفي إعادة التأهيل الفطري والاجتماعي من خلال مبادرة حياة كريمة والتي قد نسميها إعادة الإعمار، ولا يخفي على الجميع ما تم القيام به من تحسين الطرق وتوفير آلاف ملايين الجنيهات من البترول ومشتقاته من خلال شبكة الطرق المتميزة.