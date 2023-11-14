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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حوادث

رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية

صدى البلد

استقبل اليوم الثلاثاء المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، في إطار التعاون المشترك بين الجهات والهيئات القضائية.
رافق المستشار حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية كل من  المستشارين نواب رئيس النيابة الإدارية:
المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار/ أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.
كان في استقبالهم  نواب رئيس قضايا الدولة:
المستشار عبد العال جرنة- رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن- الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي- رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت- الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني - الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة.  
وأكد الطرفان على التقدير المتبادل بينهما في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، وفي نهاية اللقاء قام كلُ من المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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