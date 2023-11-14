موهبة ضلت طريقها .. عمرو وردة طريد الأندية في مصر وخارجها

ظهر بشكل متوسط أو مقبول خلال فترة تولي المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مقاليد الأمور الفنية لمنتخب مصر في تصفيات مونديال 2018 ولعب لبعض الوقت في مباريات الفراعنة أمام غانا والكونغو وأوغندا.. هو عمرو وردة نجل اللاعب الكبير مدحت وردة لاعب كرة السلة.

ظهور عمرو وردة لم يكن مؤثرا بقدر ما كان مثيرا للجدل في مشواره مع كرة القدم، فبعد ان منحته الاقدار تمثيل منتخب مصر في أكبر محفل عالمي هو كأس العالم في روسيا 2018 لم يستغل الفرصة العظيمة وأصبح بمعنى الكلمة طريد الأندية الأوروبية.

لعب لفترات قصيرة في الدوري اليوناني لأندية باوك واتروميتوس ولاريسا وخرج بدون أي تأثير إيجابي، ثم رحل وردة من باوك وترك الدوري اليوناني ليتجه للبرتغال للمشاركة مع فريق فيريينسي .. إلا أن المحترف المصري لم يستمر كثيرًا بسبب اتهامه بالتحرش مع اثنتين من زوجات لاعبي الفريق البرتغالي في فضيحة أخلاقية تحدثت عنها صحيفة ريكورد البرتغالي.

ثم كانت الازمة الكبرى في نهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 2019 والتي استضافتها مصر عندما قامت عارضة أزياء مصرية عبر حسابها الشخصي "إنستجرام" بنشر نص محادثة جمعتها بلاعب المنتخب، كاشفة أن وردة طلب مقابلتها وهو الأمر الذي دعا المسئولين في الجبلاية الي استبعاد اللاعب من المعسكر ثم عاد بضغوط من كبار لاعبي الفريق وقتها وهو الأمر الذي كان بمثابة نهاية علاقة عمرو وردة تماما بمنتخب مصر بسبب حالة الغضب الجماهيري من لاعبي المنتخب بالكامل.

عمرو وردة الذي لم يسجل اكثر من 30هدفا في مشواره مع كرة القدم في 10 سنوات ارتبط اسمه في عالم الساحرة المستديرة بالفضائح والأزمات والفشل، حيث كان العام الحالي اكبر دليل على ذلك بعدما وقع في آخر 3 شهور لـ4 أندية قامت جميعها بفسخ التعاقد معه.

انتقل وردة للرجاء المغربي وفسخ التعاقد بعد 10 أيام ثم انتقل لدوسكا القبرصي وفسخ التعاقد بعد 5 أيام، ثم انتقل لاستقلال إيران وفسخ التعاقد بعد 8 أيام.. وأخيرا انتقل لفاركو المصري وفسخ التعاقد بعد شهرين ليصبح عمرو وردة طريد الأندية في مصر وخارجها.