أراجوزات.. يوسف الحسيني يوجه رسالة لمروجي شائعات غلق مصر معبر رفح

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن أن مصر تحملت 80% من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي دخلت لفلسطين من دول العالم بالكامل، ومصر فخورة بكل ما تقدمه لدولة فلسطين، إذ أن فلسطين ليست دولة جوار أو شعب شقيق، وإنما هي جزء من الشعب المصري، والمجتمع المصري.

يوسف الحسيني يتحدث عن دور مصر

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر تخطت الـ 5 آلاف طن حتى الآن، وهو يقترب من ضعف ما قدم العالم بالكامل، وهو ما يؤكد على الدور الذي حملته مصر على عاتقها بشأن القضية الفلسطينية.

وتابع يوسف الحسيني، أن معبر رفح لم يغلق لساعة واحدة على الرغم من كل الشائعات التي تُنشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول أن مصر قامت بغلق معبر رفح، وهذا أمر غير صحيح بالمرة.

واستكمل، أنه على الرغم من كل الضغوط والقصف من قبل الجانب الصهيوني لعدم إيصال المساعدات، ألا أن مصر مصممة على إدخال المساعدات، وتوصل الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني.

وواصل: “مصر بتعمل كل اللي تقدر عليه، وفي الآخر يطلعولي شوية أراجوزات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يقولك مصر قفلت المعبر، اومال المساعدات بتدخل ازاي يا عاقلين، مصر بتساعد بطولها أمام العالم كله”.