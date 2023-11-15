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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجدي عبد الغني: محمد حلمي يقترب من قطاع الناشئين ومعتمد جمال مستمر

صدى البلد

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عبر برنامجه ملعب الشمس عن اقتراب محمد حلمي  من رئاسة قطاع الناشئين فى نادي الزمالك ومصير معتمد جمال.

و قال مجدي عبد الغني:   محمد حلمي يقترب من رئاسة قطاع الناشئين فى نادي الزمالك ومعتمد جمال مستمر لبعد كأس الأمم الإفريقية.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في اجتماعه اليوم الاثنين، عدة قرارات بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد التحقيق معهم.

قرارات حاسمة من نادي الزمالك

قرر المجلس خصم 25 % من إجمالي مستحقات أحمد فتوح ، و20 % خصم من مستحقات محمد صبحي و15% لمصطفى الزناري.

 

وأرجأ مجلس حسين لبيب حسم ملف المدير الفني الجديد، واعتبروا الاجتماع ممتدا لحين دراسة جميع السير الذاتية المعروضة على القلعة البيضاء واختيار المدرب الأنسب للفريق.

 

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى تقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق باتخاذ الخطوات التنفيذية.

 

- سبق إخطار المدرب خوان كارلوس أوسوريو بتوجيه الشكر له وإنهاء عقده وفقاً للإجراءات المقررة، وتم دعوته للحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر، ولذلك تم إخطاره عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديد موعد معه الثلاثاء للاجتماع مع المشرفين على الكرة من أجل هذا الأمر.

- سحب قرار مجلس الإدارة الصادر بالجلسة العادية رقم 20 بتاريخ 18-4-2023 الممتدة بتاريخ 27-4-2023 في الموضوع رقم 1 فيما تضمنه منح مرتضى منصور رئيس النادي السابق الرئاسة الشرفية وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصاتها وما يترتب على ذلك من آثار.

 

- التأكيد على مخاطبة مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

الإعلامي مجدي عبد الغني اختبارات الناشئين الزمالك الأمم الأفريقية

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