أجمل دعاء يقال في بداية اليوم..16 كلمة تفتح لك الأبواب وتقيك المصائب

لاشك أن كثيرين يبحثون عن أجمل دعاء يقال في بداية اليوم ، والذي قد يغير قدرك في إلى أفضل مما تتمنى بل إنه قد يفتح صفحة جديدة ببداية سعيدة لا تقتصر على ساعات هذا اليوم ، بل تبدأ منه إلى نهاية حياتك، فحيث إن الدعاء وحده هو ما يرد القضاء، فإن أجمل دعاء يقال في بداية اليوم يحمل بين حروفه وكلماته الكثير من الأمل والرجاء بتحقيق أحلامنا وقضاء حوائجنا والسلامة من كل سوء ومصيبة بداية من هذا اليوم وكل يوم.

أجمل دعاء يقال في بداية اليوم

ورد من صيغ أجمل دعاء يقال في بداية اليوم المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والذي به يرد القضاء ويحمل لك الكثير من ألطاف الله العزيز الحكيم، ومن أجمل دعاء يقال في بداية اليوم :

يا مقسم الأرزاق أسألك اللهم ألا تحرمني من رزقي وافتح لي من أبواب فضلك وكرمك يا الله .

ربي كن لي ومعي واجعلني بك أقوى وبك أغنى.

اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة ومصائبنا هينة.

اللهم لا تشغل عقلي بما يقلقه ولا قلبي بمن لا يرحمه ولا وقتي بما لا ينفعه .

اسألك يا الله أن تكتب لي الخير في هذا اليوم، وأن تجعله يوماً سعيداً مباركاً علي .

يا ميسر كل عسير و يا مصرف كل الأمور، أتوسل إليك أن تيسر أموري وأن تجعل لي في هذا اليوم حظاً من رضاك .

في هذا الصباح أسألك يا الله أن تيسر لي رزقي وأن تزيد وتبارك فيه، وأن ترضى عني في كل أموري يا رب العالمين.

أسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية لكل خير انتظره منك يا رحمن يا رحيم .

في بداية هذا اليوم أسألك اللهم أن ترزق روحي السكينة ونفسي الهدوء وأن تقربني إليك وتبعدني عن كل ما يغضبك .

اللهم اكتب لي في هذا الصباح ما يرضيك عني ويرضيني .

مع بداية هذا الصباح أسألك يا الله أن ترزقني الصحة والعافية والرزق .

أسألك يا رب العالمين في هذا اليوم أن ترزقني قوة اليقين بك وحب طاعتك وصدق التوكل عليك .

اللهم اجعل هذا الصباح نقياً، واجعل هذا اليوم مباركاً ولا تحرمني من كرمك ونعمك يا الله .

اللهم إني أخاف من تعسير أموري، أسألك يا الله أن تيسرها جميعاً وأن ترزقني حظاً من نعيم الدنيا والآخرة .

في هذا اليوم الجميل اللهم ارزقني السعادة والفرح، واجعل القرآن الكريم نوري وهاديني إليك .

أسألك يا الله أن تدبر لي جميع أموري، فقد وكلتها إليك وأنت نعم الوكيل .

يا من تراني ولا أراك، أسألك في بداية هذا اليوم أن تمن علي بجميل كرمك وفضل نعمك يا رب العالمين .

اللهم اصرف عني كل سوء ولا تقرب مني إلا الخير يا رحمن يا رحيم .

يا من لا إله إلا أنت، أسألك أن ترزقني الصحة والعافية في بدني وسمعي وبصري يا رب العالمين .

أذكار الصباح مكتوبة

• سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ (مئة مرة أو أكثر).

• سبحان الله العظيم وبحمده؛ مئة مرّة.

• اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

• اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.

• رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

• حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ(سبع مرات).

• لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

فضل دعاء الصباح

ورد فضل أذكار الصباح ، أنه في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، وعن عظيم أجر دعاء الصباح وبركته، ما يأتي:

• أذكار الصباح والمساء، والمداومة عليها سبب من أسباب: فتح باب الخيرات والبركات.

• الحفظ والسلامة من شرور الدنيا والآخرة.

• تحصيل الأجور العظيمة من الله سبحانه.

• صلاح العبد، فصلاحه متوقف على صلاح جوارحه، وصلاحها متوقف على صلاح قلبه، وصلاحه لا يتم إلا بمحبة الله وتعظيمه، وهذان لا يتحققان إلا بذكر الله.

• إشعار العبد بأنه مفتقر إلى ربه، ومحتاج إليه.

• أذكار الصباح والمساء هي أفضل سلاح لدفع الشر قبل وقوعه، وحتى بعد وقوعه.

• أذكار الصباح والمساء قوت للأرواح والقلوب، تورث في القلب السرور، والطمأنينة، والسكينة، والراحة.

• في أذكار الصباح والمساء اعتراف العبد بنعم الله العظيمة عليه، وشكره على تفضّله وإحسانه، وتقوية لصلته بربه.

أذكار الصباح للرزق

1- اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، وصُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

2- اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة، واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.

3- يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

4- اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.

5- اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فاسترزق رزقك من غيرك، واستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.

6- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .

7- يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

8- إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

9- للّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

10- اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.

دعاء الصباح

روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» ، وكذلك عن فضل دعاء في الصباح أخرج الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة، فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة». وفي رواية: تكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف سيئة.

وقت دعاء الصباح

اختلف العلماء في أفضل أوقات أذكار وأدعية الصباح وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوال، فمنهم من يرى أنّ دعاء في الصباح أو أذكار الصباح لها وقتًا خاصًّا، ومنهم من وسّع وقت أذكار الصّباح والمساء، وفيما يأتي بيان آراء العلماء في ذلك: ذهب فريق من العلماء إلى أنّ وقت دعاء الصباح أو أذكار الصّباح هو ما بين الفجر وشروق الشمس؛ فيبدأ وقت دعاء الصباح وأذكار الصّباح من بعد صلاة الفجر، ويمتدّ إلى وقت شروق الشّمس، فمن ردّد أذكار الصّباح بعد ذلك الوقت استحقّ الأجر عليها ولكنّه يكون قد فوّت أفضل أوقاتها .

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنّ وقت دعاء الصباح أو أذكار الصباح هو من الفجر إلى انتهاء وقت الضحى، ولكن وقت الذّكر والدّعاء المستحبّ لأدعية الصّباح كما ورد في قول الفريق الأوّل، ولكن إن ردّد المسلم أذكار الصّباح بعد شروق الشمس إلى الضحى أو أنّه أخّر وقتها فإنّه يثاب على ذلك.

أفضل وقت أذكار الصباح والمساء

ينبغي لمعرفة أفضل وقت أذكار الصباح والمساء أولًا العلم بأنه يبدأ وقت الصباح من نصف الليل إلى الزوال، وأفضل وقت لترديد أذكار الصباح هو بعد صلاة الصبح حتّى طلوع الشمس، فيما يبدأ وقت المساء من زوال الشمس حتّى نهاية النصف الأول من الليل، أما عن أفضل وقت لترديد أذكار المساء هو مِن بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس.









