السكر بـ 27 جنيها.. تموين بني سويف يعلن مفاجأة لأبناء المحافظة

أكد المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بني سويف، أن هناك حملات مستمرة لمنع استغلال المواطنين، موضحًا أن هناك مبادرة لخفض الأسعار، وهناك حملات لضبط الأسواق.

وأضاف وكيل وزارة التموين بني سويف، خلال مداخلة على الحدث اليوم، أن هناك معارض في جميع المراكز يقدم سعل للمواطنين بأسعار مخفضة.

ولفت إلي أن وزير التموين والقيادة السياسية، تعمل على توفير السلع للمواطنين، وبأسعار مناسبة، وأن أي تاجر يستغل المواطنين يتم التعامل معه.

وأشار إلي أن هناك مبادرة لبيع السكر بـ 27 جنيه، وأن هناك منافذ بالمحافظة تابع بهذا السعر، وأن المعارض بها سلع مخفضة بنسبة 25%.