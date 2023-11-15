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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العطيفي: ندعو جموع المصريين لانتخاب السيسي استكمالا للبناء

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

يشارك وفد من حزب حماة الوطن في افتتاح مقر الحملة الرئاسية اليوم، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم الحملة، على أن يعقبه مؤتمرًا شعبيًا حاشداً ينظمه الحزب بحضور قيادات الحملة و عدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن حزب حماة الوطن يرى أن الرئيس السيسي هو الشخصية الأنسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، كونه قيادة واعية قادر على حفظ الأمن القومي للبلاد، فضلًا عن استكمال خطط التنمية بربوع الجمهورية.

ودعا العطيفي المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي بانتخاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل استكمال مشوار البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بحاجة لقيادة واعية رشيدة من أجل إدارة الملفات الخارجية بحكمة، وهو ما تقوم به القيادة السياسية من أجل حماية الدولة المصرية من أية مخططات خارجية، والتي آخرها المخطط الصهيوني بتهجير الفلسطينيين لسيناء والاستيلاء عليها لصالح تمكينهم من الأراضي المقدسة بفلسطين.

وأضاف العطيفي بات دور مصر جليًا وواضحاً من أجل الحفاظ على حقوق الأشقاء في فلسطين، وهو الدور الذي تلعبه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  في المنطقة لتعاد مكانتها الإقليمية بفضل فخامة الرئيس.

المستشار محمود فوزى الاسكندرية حزب حماة الوطن الرئيس السيسي الأمن القومي

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