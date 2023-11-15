جامعة الفيوم: تفعيل منظومة البطاقة الذكية خلال العام الجامعي 2023/2024

عقد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعا لتفعيل منظومة البطاقة الجامعية الذكية خلال العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وبحضور الدكتور رانيا أبو السعود المدير التنفيذى لمركز معلومات الجامعة ووحدة نظم المعلومات الإدارية.

صرح أ.د محمد فاروق الخبيري بأن الاجتماع تناول الإجراءات والخطوات النهائية لإصدار البطاقة الجامعية الذكية لكافة طلاب جامعة الفيوم، وكذلك ربط جميع قطاعات الجامعة بمنظومة الخدمات الرقمية الموحدة كخطوة رئيسة للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات الذكية.

أوضحت الدكتورة رانيا أبو السعود أن الطالب الجامعي سيتمكن من خلال البطاقة الجامعية الذكية التى سيتم إصدارها بداية من العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من الحصول على كافة الخدمات المتاحة داخل الحرم الجامعى بداية من استخدامها على البوابات الإلكترونية والحصول على خدمات المدن الجامعية ومكتبات الكليات والمكتبة المركزية وسداد المصروفات الدراسية والكتاب الإلكتروني حيث تسجل عليها كافة بيانات الطالب وصورتة الشخصية وصولا لتسجيل العقوبات التأديبية التى توقع على الطلاب خلال العام الدراسي.

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