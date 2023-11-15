عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: تفعيل منظومة البطاقة الذكية خلال العام الجامعي 2023/2024

الدكتور محمد فاروق
الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة

عقد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  اجتماعا لتفعيل منظومة البطاقة الجامعية الذكية خلال العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم،  وبحضور الدكتور رانيا أبو السعود المدير التنفيذى لمركز معلومات الجامعة ووحدة نظم المعلومات الإدارية.

 

صرح أ.د محمد فاروق الخبيري بأن الاجتماع تناول الإجراءات والخطوات النهائية لإصدار البطاقة الجامعية الذكية لكافة طلاب جامعة الفيوم، وكذلك ربط جميع قطاعات الجامعة بمنظومة الخدمات الرقمية الموحدة كخطوة رئيسة للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات الذكية.

 

 أوضحت الدكتورة رانيا أبو السعود أن الطالب الجامعي سيتمكن من خلال البطاقة الجامعية الذكية التى سيتم إصدارها بداية من العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من الحصول على كافة الخدمات المتاحة داخل الحرم الجامعى بداية من استخدامها على البوابات الإلكترونية والحصول على خدمات المدن الجامعية ومكتبات الكليات والمكتبة المركزية وسداد المصروفات الدراسية والكتاب الإلكتروني حيث تسجل عليها كافة بيانات الطالب وصورتة الشخصية وصولا لتسجيل العقوبات التأديبية التى توقع على الطلاب خلال العام الدراسي.

 

جامعة الفيوم تعلن بدء فعاليات الموسم السابع لمسابقة دوري العباقرة

 

جامعة الفيوم: ندوة المشاركة السياسية ودور الشباب في النهوض بالمجتمع بدار العلوم

 

8fab6d20-9f53-490a-8830-ece45310c2bd
8fab6d20-9f53-490a-8830-ece45310c2bd
b503107f-02c9-4a48-b122-c18e1f0be55d
b503107f-02c9-4a48-b122-c18e1f0be55d
cc778f85-57cb-4b8a-84b4-4719e38b3134
cc778f85-57cb-4b8a-84b4-4719e38b3134
eb4ad547-0a96-449f-8299-64bf1d61f09a
eb4ad547-0a96-449f-8299-64bf1d61f09a
الفيوم اخبار الفيوم تعليم الفيوم جامعة الفيوم البطاقة الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

ترشيحاتنا

سقوط صاروخ في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل

مساعي لوقف الحرب ل٣ أيام والإفراج عن 50 أسيرا..وموافقة حماس

إسرائيل تهاجم البرلمان البلجيكي بسبب حركة حماس

انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق ببني سويف

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن اقتحام قوات الإحتلال مستشفى الشفاء بغزة

وزير القوات المسلحة الفرنسي: يجب تجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

سنبقى في أرضنا.. كلمات فلسطيني مؤثرة من شوارع مخيم الشاطىء

فيلسوف الكسل.. ألبير قصيري رفض تسلم جائزة أدبية بسبب كسله ما القصة؟

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ